https://news.day.az/society/1159052.html В Баку состоится Неделя массового футбола
В Баку состоится Неделя массового футбола
На территории Центра Гейдара Алиева 25 сентября Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) проведет Неделю массового футбола (Grassroots Week). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию.
Проект нацелен на повышение массовости футбола, эффективную организацию досуга детей и подростков, повышение у них интереса к футболу и другим видам спорта, пропаганду здорового образа жизни.
Отметим, что в фестивале примут участие дети в возрасте 6-13 лет.
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