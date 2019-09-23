На территории Центра Гейдара Алиева 25 сентября Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) проведет Неделю массового футбола (Grassroots Week). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Проект нацелен на повышение массовости футбола, эффективную организацию досуга детей и подростков, повышение у них интереса к футболу и другим видам спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Отметим, что в фестивале примут участие дети в возрасте 6-13 лет.

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