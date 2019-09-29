https://news.day.az/society/1160917.html Страшный пожар в Баку, погибла малолетняя девочка
Страшный пожар в Баку, погибла малолетняя девочка
В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар произошел на площади в 30 кв.м в однокомнатном одноэтажном доме, сгорели воспламеняющиеся конструкции.
В ходе тушения огня пожарные обнаружили обгоревшее тело Алекберовой Фирузы Габиль гызы, 2008 года рождения.
Расположенные поблизости дания были защищены от огня.
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