В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар произошел на площади в 30 кв.м в однокомнатном одноэтажном доме, сгорели воспламеняющиеся конструкции.

В ходе тушения огня пожарные обнаружили обгоревшее тело Алекберовой Фирузы Габиль гызы, 2008 года рождения.

Расположенные поблизости дания были защищены от огня.

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