https://news.day.az/society/1162923.html Джейхун Байрамов поздравил учителей
Джейхун Байрамов поздравил учителей
Радует тот факт, что с каждым годом увеличивается число молодых людей, выбирающих педагогическую деятельность
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов в поздравительном письме, направленном учителям по случаю пятого октября - Международного дня учителей.
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