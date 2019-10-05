Министр сообщил, что меры, осуществленные в сфере образования в последние годы в стране, послужили значительному росту интереса к этой профессии, повышению авторитета учителя.

"Учитель - это такое слово, которое всегда звучит с большим уважением, очень почтительно. Труд учителя служит формированию образованного общества с современным мировоззрением, обладающего образцовой моралью. В повседневной жизни в основе каждого нашего успеха, развития стоит учитель. Отмечающийся сегодня во всем мире пятого октября Международный день учителя представляет собой возможность подчеркнуть большой труд и ценную деятельность людей, являющихся архитекторами общества. Учитель постоянно должен обучаться, быть открытым для новшеств, совершенствовать свои знания и квалификацию. Желаю Вам, учителям, ведущим нас вперед, удачи в вашей славной работе - воспитании образованных и обладающих национальными и духовными ценностями граждан", - сказал Джейхун Байрамов.