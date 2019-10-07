Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана распространил информацию о наблюдаемом ветре.

Как сообщили ONA в МЭПР, в результате проникновения на территорию страны 7 октября холодного атмосферного фронта, движущегося на северо-запад, начал дуть северо-западный ветер, который усилился в ряде районов республики, передает Day.Az.

Максимальная скорость ветра достигла в Товузе, Нафталане 28 м/сек, в Тертере 26 м/сек, в Барде 25 м/сек, в Балакене 24 м/сек, в Агстафе и Агдаме 22 м/сек, в Гяндже 20 м/сек, в Мингячевире, Гядабее и Шеки 18 м/сек, в Шабране 16 м/сек. По состоянию на 12:00 в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость ветра составляет 16-22 м/сек, высота волн увеличилась до 3 метров. 7 октября в течение дня максимальная скорость ветра достигнет 25-30 м/сек., в некоторых местах - 33-35 м/сек. Ночью составит 15-20 м/сек., к утру стихнет.

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