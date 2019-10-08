8 октября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Азербайджанская культура представлена в Китае, Литва открывает прямые рейсы в Страну Огней, Чешская делегация изучит новые возможности для бизнеса, Баку в пятерке лучших городов в рейтинге TourStat и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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