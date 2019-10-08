https://news.day.az/society/1163986.html В Азербайджане повышены зарплаты главных тренеров национальных сборных команд по олимпийским видам спорта
В Азербайджане повышены зарплаты главных тренеров национальных сборных команд по олимпийским видам спорта
Кабинет министров внес изменения в свое решение номер 86 от 13 мая 2005 года "О назначении месячной зарплаты главным тренерам национальных сборных команд по олимпийским видам спорта", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, зарплаты повышены с 594 манатов до 890 манатов.
Это решение вступило в силу первого сентября.
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