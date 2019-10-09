Министерство труда и социального развития населения расширяет круг охвата работ по применению проактивных цифровых услуг в сфере социального обеспечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, в рамках этих работ министерство начало работы в направлении автоматизации назначения пенсий по специальным условиям.

После ввода в эксплуатацию электронной системы, назначение пенсий гражданам по специальным условиям (лицам с военными и специальными званиями, государственным служащим и др.) будет осуществляться автоматически, без предоставления каких-либо документов.

С начала этого года в стране осуществляется электронное назначение пенсий, как вид проактивных услуг. Автоматизированный механизм назначения пенсий создал возможность гражданину для назначения пенсии в день получения права на пенсию без обращений, без контакта с соответствующими органами, полностью в прозрачной форме.

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