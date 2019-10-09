Азербайджанские отели будут поощрять за экономию воды
К концу года будут награждены отели, которые при помощи инноваций и передовых технологий будут использовать меньшие объемы воды, передает Day.Azd со ссылкой на агентство по туризму Азербайджана.
Об этом было объявлено восьмого октября на мероприятии, организованном Ассоциацией отелей Азербайджана в сотрудничестве с Программой развития ООН и Программой Kura II Глобального экологического фонда.
Награды и сертификаты будут вручены на 2-й Генеральной ассамблее Азербайджанской гостиничной ассоциации, которая состоится 4 декабря.
В ходе мероприятия были затронуты темы жизненной важности воды, осведомленности туристов в этой области, а также об огромной доле отелей в потреблении воды.
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