https://news.day.az/society/1164434.html Страшная авария на дороге Баку-Губа, есть погибшие - ФОТО
Страшная авария на дороге Баку-Губа, есть погибшие - ФОТО
На дороге Баку-Губа произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на 52-м км участка дороги Баку-Губа. Столкнулись 2 грузовых и 1 легковой автомобили.
По предварительным данным, в результате столкновения легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. 3 человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли.
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