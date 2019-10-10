На дороге Баку-Губа произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на 52-м км участка дороги Баку-Губа. Столкнулись 2 грузовых и 1 легковой автомобили.

По предварительным данным, в результате столкновения легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. 3 человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!