Портал ТурСтат представил рейтинг самых вместительных стадионов в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) сборных-участниц отбора на Чемпионат Европы по футболу 2020 года (ЕВРО 2020).

Как передает Day.Az, футбольные стадионы в России, Азербайджане, Грузии и Украине входят в первую десятку по вместимости среди стадионов стран СНГ и ближнего зарубежья.

Олимпийский стадион в Баку, вмещающий почти 69 тысяч зрителей, примет матчи ЕВРО 2020.

В топ-10 стадионов стран СНГ по вместимости - стадион "Лужники" в Москве (81 тыс. зрителей), стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тыс.), Олимпийский стадион в Баку (69 тыс.), стадион "Санкт-Петербург" ("Газпром Арена") в Санкт-Петербурге (68 тыс.), стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тыс.), стадионы "Нижний Новгород" в Нижнем Новгороде (45 тыс.) и "Мордовия Арена" в Саранске (44 тыс.), стадион "Металлист" в Харькове (40 тыс.) и стадион "Калининград" в Калининграде (35 тыс.).

В топ-15 также попал стадион "Баксель Арена" в Баку, вмещающий до 15 тысяч человек.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа зрительских мест на стадионах.

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