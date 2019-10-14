Наблюдаемая на территории Азербайджана погода не очень характерна для этого времени года. В настоящее время среднесуточная температура воздуха в Азербайджане выше многолетней климатической нормы

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, наиболее всего это проявляется в районах Центрального Арана.

Гасанов отметил, что сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове днем фиксируются 23-24 градуса тепла (климатическая норма - 19-21 градус тепла).

Ученый объяснил такие погодные условия вторжением на территорию страны воздушных масс с юга.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!