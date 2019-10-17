https://news.day.az/society/1166519.html В Баку автомобиль сбил сотрудника дорожной полиции
В Баку автомобиль сбил сотрудника дорожной полиции
Один человек пострадал в результате ДТП в Хазарском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге в Маодакян.
Младший сержант Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Гиясов Агшин Яшар оглу был сбит автомобилем при исполнении службв.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
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