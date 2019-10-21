Корейская певица Год Джи исполнила одну из самых известных азербайджанских народных песен "Сары гялин", передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.



Песней девушка поделилась на своем канале в социальной сети YouTube. Певица некоторое время жила и училась в Азербайджане, и за это время успела выучить азербайджанский язык.



После возвращения в Корею она продолжает слушать азербайджанские песни. В этот раз она остановила свой выбор на народной песне "Сары гялин". Певица исполнила ее на двух языках - английском и азербайджанском. Ее исполнение вызвало восторг пользователей, которые осыпали ее комплиментами.



До этого она исполняла хит заслуженных артистов Азербайджана Ройи Айхан и Мири Юсифа Səndən1Dənədir ("Ты единственный").

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