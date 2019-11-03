https://news.day.az/society/1172059.html На шоссе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие
На шоссе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие
На магистральном шоссе Баку-Губа произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на 103-м километре дороги, на территории Сиязанского района.
Грузовой автомобиль, потеряв управление, перевернулся, в результате пострадали 2 человека - Иншаллах Мамедов 1997 г.р. и Исмаил Мусаев 1989 г.р.
Пострадавшие помещены в Сиязанский региональный центр.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре