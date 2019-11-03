На магистральном шоссе Баку-Губа произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на 103-м километре дороги, на территории Сиязанского района.

Грузовой автомобиль, потеряв управление, перевернулся, в результате пострадали 2 человека - Иншаллах Мамедов 1997 г.р. и Исмаил Мусаев 1989 г.р.

Пострадавшие помещены в Сиязанский региональный центр.   

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.  

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