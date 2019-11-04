https://news.day.az/society/1172232.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 03:29 по местному времени на территории Лерикского района Азербайджана произошло землетрясение силой три балла, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Землетрясение было зарегистрировано в 20 км к северо-востоку от станции Лерик.
Подземные толчки, эпицентр которых находился на глубине 17 км, не ощущались.
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