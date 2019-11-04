При совместной инициативе Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Огузском районе заложены фруктовые сады для малообеспеченных семей, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе акции на отведенном на территории района участке площадью два гектара были посажены 312 ореховых деревьев.

Новый сад был поровну распределен между тремя малообеспеченными семьями, проживающими в районе, и безвозмездно передан в их пользование.

Ухаживая за ореховым садом и получая урожай, семьи смогут реализовывать свою продукцию и получить прибыль, улучшив таким образом свое материальное благосостояние.

На церемонии открытия было отмечено, что пилотный проект по посадке фруктовых деревьев был начат по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA, посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейлы Алиевой в апреле 2017 года.

Первые фруктовые сады в рамках проекта были заложены в Исмаиллинском, а затем и в Шамкирском, Агстафинском, Товузском, Агдашском, Гахском, Лянкяранском, Бейлаганском, Сабирабадском, Агджабединском, Бардинском, Лерикском, Губинском, Габалинском, Имишлинском, Гекгельском, Газахском, Балакенском и Агсуинском районах и переданы в пользование малообеспеченным семьям, в том числе, семьям ветеранов Карабахской войны и шехидов.

Социально-экономическая значимость проекта состоит в том, что закладка подобных садов внесет вклад в улучшение благосостояния населения, а также сокращение зависимости Азербайджана от импорта сельскохозяйственной продукции.

В рамках проекта были высажены гранатовые, абрикосовые, ореховые деревья, яблони, хурма, фундук, в целом 21 тысяча 120 фруктовых деревьев, 66 малообеспеченных семей были обеспечены за счет фруктовых садов.

В дальнейшем акции по посадке деревьев в рамках проекта по закладке фруктовых садов для малообеспеченных семей будут организованы и в других районах страны.

К организации акции по закладке фруктовых садов в Огузском районе присоединились более 200 местных молодых волонтеров. Представители Общественного объединения IDEA выразили признательность всем волонтерам, принявшим участие в акции, а также структурам, оказавшим поддержку в проведении мероприятия.

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