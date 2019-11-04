В связи с дорожными работами в Баку будет изменено направление движения двух автобусных маршрутов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, изменения связаны с ремонтными работами на улице Аббасгулу Аббасзаде. В связи с этим будет временно изменено направление движения маршрутов номер 3 и 31.

Автобус номер три будет следовать по Парламентскому проспекту, улицам Иззата Набиева и Микайыла Мушфига и далее по своему маршруту.

Автобус номер 31 в направлении станции метро "Ичеришехер" будет следовать по Бадамдарскому шоссе и улице Микайыла Мушфига, далее по обычному маршруту, а в направлении поселка Бадамдар - по улице Микайыла Мушфига и Бадамдарскому шоссе, а затем, как обычно.

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