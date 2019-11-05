В Низаминском районе Баку, рядом с рынком "8-й километр", вчера вечером произошло тяжелое ДТП с участием двух автобусов, передает Day.Az со ссылкой на минздрав.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 22:20. На место происшествия были отправлены пять бригад.

"Госпитализированы восемь человек - четверо мужчин и столько же женщин. Одна женщина с диагнозом "перелом носа" была доставлена в Клинический медцентр, остальные пострадавшие - в третью городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Отметим, что произошло столкновение автобусов №57 и №7А.

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