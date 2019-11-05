https://news.day.az/society/1172597.html В Баку столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие
В Низаминском районе Баку, рядом с рынком "8-й километр", вчера вечером произошло тяжелое ДТП с участием двух автобусов, передает Day.Az со ссылкой на минздрав.
Вызов на станцию скорой помощи поступил в 22:20. На место происшествия были отправлены пять бригад.
"Госпитализированы восемь человек - четверо мужчин и столько же женщин. Одна женщина с диагнозом "перелом носа" была доставлена в Клинический медцентр, остальные пострадавшие - в третью городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Отметим, что произошло столкновение автобусов №57 и №7А.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре