Day.Az представляет интервью с автором тренингов по личностному росту, бизнес-консультантом и бизнес-тренером Элладой Алиевой, которая назвала 3 фактора, влияющих на выбор образования, и рассказала о роли образованных женщин в обществе.

Сегодня изменился подход к образованию. Мировосприятие меняет стандарты жизни, потребности, интересы. И эта динамика не обходит стороной и отношение молодого поколения к учебе в целом. Если раньше мы понимали, что образование - это поступление в вуз или колледж, где по истечению определенного времени ты получаешь диплом, подтверждающий, что ты профессионал в своей сфере, то сейчас люди уже не склонны поглощать большое количество информации, тратить годы на обучение, объясняя это необходимостью более рационального использования времени, которого у них просто нет. И тут становится важной постановка приоритетов. Именно в зависимости от приоритетов сегодня ты выбираешь образование и вообще думаешь о необходимости получения типа, вида, специфики образования.

Например, одна девушка считает образованием курсы вязания. Проходит курс, открывает себе страницу в Instagram, и вот, она теперь зарабатывает на заказах. Этот тип приоритетов делает ее счастливой. Другая же не считает это достаточным для образования. Она считает, что нужно уехать учиться в престижный вуз на модельера, участвовать в Неделях моды и чтобы твой Instagram вели специально нанятые люди. Здесь все зависит от эго, от того внутреннего потенциала, который не оставляет ее в покое, подталкивая на большие, высокие цели. Таким образом, получение образования на курсах для одной является полноценным образованием, а для другой - всего лишь хобби.

Есть много примеров того, как люди без диплома добиваются успеха. Но быть без диплома, это не значит - быть без образования. Получение диплома принуждает в период обучения прилагать усилия, чтобы приобрести навыки, самоорганизовываться, самодисциплинироваться. И весь этот теоретичесикй багаж позже, уже в реальной взрослой жизни превращается в плодотворную работу, приносящую результаты на практике.

Сегодня образование не заканчивается на получении диплома или сертификата. У меня самой три диплома и более пятидесяти сертификатов. Но вызовы времени, требования социума способствуют моей постоянной работе над собой, не потому что я вынуждена, а потому что мне это нравится. Я понимаю, что быть образованным - это твой шанс в чем-то лучше разбираться, быть на голову выше, это возможность делиться своими знаниями, опытом, это передача навыков своим детям, а в моем случае это еще и самомотивация, возможность быть полезной своему обществу, стране.

Человек - сам кузнец своего счастья. На выбор профессии, выбор пути человека влияет много факторов. На своих тренингах по личностному росту я стараюсь объяснить, что люди должны слушать и понимать себя. К чужому опыту, мнению можно только прислушиваться. Решать же нужно в соответствии со своими взглядами, ценностями, интересами и планами на дальнейшую жизнь.

Семья сильно влияет на постановку целей и выбор образования для достижения этих целей. В ряде случаев даже чересчур. Я за то, чтобы родители дружили с детьми, помогая делать выбор, а не ставить как должное тот или иной факультет. Я не понимаю родителей, которые создают преграды на пути своих детей, не доверяют потенциалу ребенка, не позволяют ему двигаться в нужном направлении.

Еще одним из факторов, влияющих на выбор образования, является твой потенциал. Если ставить цели, которым не соответствует потенциал, это может привести к нехорошим последствиям. Так ты можешь выбрать профессию, начать работать над собой, поступить в вуз, получить образование и уже после того как начнешь работать, понять, что это не твое, что твой выбор был ошибочным. Я часто сталкиваюсь с такими людьми. Человеку 40 лет, и он жалуется на то, что ему не нравится его работа, что он зря прожил жизнь и в этом возрасте он снова пускается в путь, ищет новые возможности, прислушивается к себе, пытаясь начать жизнь заново, хотя сделай он это своевременно, сейчас уже была бы иная фаза деятельности, активности, роста. Это еще случай с оптимистом. А ведь есть люди, которые в этом возрасте понимают, что занимаются нелюбимым делом, но продолжают думать, что жизнь закончена и не стараются уже что-либо изменить. У них просто нет мотивации, чтобы начать менять жизнь.

Мотивация - это также важный фактор, влияющий на выбор образования. Если есть, кому тебя мотивировать, или ты сам можешь себя мотивировать, то у тебя все получится. А мотивацией является именно то будущее, ради которого ты учишься и работаешь. Вот почему я часто прошу людей думать о том, что с ними будет через пять лет, на какой позиции они видят себя. Потому что это двигает тебя вперед, к цели, к будущему, которое ты представляешь.

Женщина, в первую очередь, - мать. И если она образованная, то ее дети будут тоже образованными, а соответственно и ее внуки. А значит, и общество будет образованным. И уже не важно, будет ли женщина работать или нет, если у нее есть образование, то и своих детей она воспитает образованными. Получение образования к тому же социализирует людей. И эти образованные дети влияют на свое окружение.

Женщина в Азербайджане всегда имела исключительную роль. Наши женщины были дипломатами, риториками, логиками, вели культурные меджлисы. И, в конце концов, они были вместе со своими мужьями, были для них опорой во всем. Поэтому для нашего общества не чуждо, чтобы женщина получала образование. Поэтому мы и чадру первыми скинули, поэтому мы и первыми вывели на оперные и балетные подмостки женщин-исполнителей, и мы первые дали женщинам право голоса. А для того чтобы принимать решения, нужно иметь какую-то базу. Именно для этого и нужно образование.

Каждое время бросает человечеству свои вызовы, будь то средневековье или наш современный мир. У каждого времени есть свои требования, которые заставляют человека работать над собой. Нужно знать историю своих предков и создавать свою, ту, которую мы перенесем через себя для будущих поколений. Нужно создавать то, чем будут гордиться наши дети, внуки и правнуки. Мы что-то должны оставить после себя. И для этого необходимо образование.

Франгиз Агаларова

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