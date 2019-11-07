Со следующего года начнется реализация проекта по совершенствованию канализационной системы Баку.

Об этом сказал председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также прокомментировал появление луж во время дождей в Баку, добавив, что канализацию начинают чистить сразу по поступлению информации.

По словам Гусейнова, в канализацию выбрасывается очень много непредусмотренных отходов: "Поэтому возникают такие проблемы. Появлению луж может способствовать несколько проблем - или канализация засорена, или она недостаточно быстро пропускает дождевую воду. С другой стороны, канализационные линии перегружены в связи с ростом населения в Баку, строительством новых жилых площадей, увеличением использования воды. Поэтому строятся новые коллекторы, что уменьшит нагрузку на линии. Параллельно устанавливается больше дождевых решеток, ведется строительство водосборников".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın