Рекламодатели водяных фильтров в Баку критикуют качество воды "Азерсу", которая подается населению.

Об этом на пресс-конференции, проведенной в штабе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сказал председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов, сообщает в четверг Trend, передает Day.Az.

Он отметил, что в большинстве случаев водяные фильтры сами становятся источником загрязнения.

"Потому что этим фильтрам нужен серьезный сервис. Рекламодатели этих фильтров формируют негативное мнение о качестве воды "Азерсу". Эти сомнения безосновательны, в Баку подается питьевая вода высокого качества", - сказал председатель.

Гусейнов также затронул вопрос о качестве воды кооперативных и многоэтажных зданий, пояснив, что у этих зданий свои бассейны.

"Бассейны должны очищаться и промываться как минимум один раз в год. Но, к сожалению, в этих зданиях этого не делается. Исполнительная власть Баку, Министерство здравоохранения и другие структуры проводят совместные мониторинги и ведут просветительскую работы в этом направлении", - резюмировал Гусейнов.

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