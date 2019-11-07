ДТП, произошедшее в Баку, попало на камеры видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, Mercedes с опознавательным знаком такси въехал на перекресток на последней секунде зеленого сигнала светофора. Однако водитель не успел проехать данный участок дороги: в него врезались сразу два автомобиля.

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