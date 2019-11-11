Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

На днях Вахид поделился на своем канале в YouTube завораживающим видео, снятым в Исмаиллы. Главное место в ролике заняло известное озеро в форме сердца Гаранохур.

Отметим, что данное видео собрало огромное количество восторженных комментариев пользователей соцсети.

Н. Гасымова

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