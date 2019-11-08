Названы объекты общественного питания, которые, согласно проведенным за последнюю неделю мониторингам, превышают норму выброса в атмосферу вредных отходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конфереции сказал представитель МЭПР Вугар Керимов.

По его словам, большинство нарушений зафиксировано в Низаминском районе, так как на этой территории сосредоточено много домов торжеств: "Норму выбросов превысили дома торжеств "Cənnət", "Xan bağı", "Xan sarayı", "Madonna", "Milord", "Hissa", "Grace Hall", "Ayla", рестораны "Səhər mehi", "Kometa". В Бинагадинском районе аналогичные нарушения замечены у ресторанов "Sonalar sonası", "Qızıl tac", "Şahənşah", "Mələk", "Oğuz xan", "Al saray", "Amor", "Röya", в Хатаинском районе - "Fəridə", "Elgün", "Neapol", "Movida", "Mirana", "Leyla", "Şəhzadə", в Наримановском районе - "Şuşa", "Su sonası", "Orman", "Xankəndi", "İsa bulağı", в Сумгайыте - "Qubadlı", "Dan ulduzu", "Şəhanə", "Tural", "Nurlan", "Dədə Qorqud", в Абшеронском районе - "Qarabağ", "Ülvi", "Səmayə", "Sultan", в Гяндже - "Firuzə", "Tural", "Şəhzadə".

Владельцам перечисленных объектов сделаны предупреждения.

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