https://news.day.az/society/1173947.html В Сальяне перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
В Сальяне перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
В результате ДТП в Сальяне погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автомобильной дороге Алят-Астара на территории Сальянского района.
Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем города Баку 45-летним Мусаевым Вугаром Озхан оглу, съехал с дороги и перевернулся.
В результате пассажир автомобиля 58-летний Мусаев Муса Рашид оглу скончался на месте происшествия.
Водитель и пассажир автомобиля житель Сальяна Мусаев Велихан Рашид оглу были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Ведется расследование.
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