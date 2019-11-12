Учитывая большой интерес к построенному социальному жилью в Азербайджане необходимо расширить строительство таких домов.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат считает важным строительство социального жилья и в регионах: "Предлагаю министерству финансов, чтобы строительство соцжилья было расширено и в столице и регионах".

Депутат также предложил пересмотреть ипотечные кредиты: "Считаю, что будет целесообразно изменить процент ипотеки в Баку и регионах. У населения регионов не такие высокие доходы, как в столице. Поэтому предлагаю снизить процент ипотеки в регионах".

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