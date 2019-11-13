Самая интересная, красивая, богатая и гостеприимная страна в мире - это Азербайджан, а самый лучший город, конечно, - Баку. Об этом говорится в статье, опубликованной известным российским изданием Euromag, которую Day.Az приводит ниже.

Как пишет автор статьи, пламенные башни и отели Баку напоминают о Дубае, Старый город и рынок - о Стамбуле, новые высотные дома, куда переселяют жителей покосившихся старых лачуг, - о Москве.

Лачуги сносят - на их месте будет бакинский Лондон или Париж. В Азербайджане есть нефть, в Азербайджане есть деньги, Азербайджан гордится и показывает всё лучшее сразу.

Но стоит на секунду задуматься, и всё поменяется. Так в детстве на бабушкином цветастом ковре, подвешенным у кровати, видишь то зайца, то волка, то реку - в зависимости от освещения и фантазии. Вот и Баку из ослепительного красавца превращается в улыбчивого дедушку в залатанном пиджаке и начинает пахнуть морем, гранатами и летом в южном посёлке.

На ковре появляется новый сюжет: горячая рыба на гриле на пляже Шихово, гудящий рынок, ленивые коты - полноправные хозяева Старого города - и их вечерний променад от Девичьей башни.

Стоит уехать дальше от Баку, в горы, и картинка сменится еще раз - пропадёт и запах моря, и шум, и огни - останутся только узкие дороги, на которых не разойдешься со стадом овец, деревушки, где по старинке пекут лепешки в тандыре, и виноградники на холмах.

Страна вина

Сначала виноградники не видно - только голые холмы. Но чем больше километров на одометре - тем становится зеленее, и вот, наконец, первые робкие лозы.

Советская привычка пить одно полусладкое здесь еще сильна, но, как и всё дурное, потихоньку забывается.

Meysari

На винодельне Meysari (Shirvan Wines) в Шемахе - да, сказочная шамаханская царица родом из этих мест - делают вина по французской технологии.

Meysari

Идеальная чистота на производстве, ровные ряды виноградников - в Meysari ставят перед собой амбициозную задачу сделать Азербайджан модным винным направлением.

Meysari

Что ж, они на правильном пути. Вина Meysari - сухие и элегантные - хорошо сочетаются и с выдержанными французскими сырами, и ароматными блюдами азербайджанской кухни.

Meysari

Жалко только - в России их пока нет. Так что, если вы в Азербайджане, поехать на винодельню всё-таки стоит. Тем более не так уж и далеко: Meysari - в двух часах езды от Баку по хорошей пустой дороге. Можно остаться на ужин в ресторане Abgora и тем же вечером вернуться в Баку на такси.

До еще одной винодельни, Chabiant, добираться из столицы дольше - три часа. Хотите сэкономить - езжайте на автобусе от центральной станции до остановки Ismayilli и только там берите такси до винодельни. Она спрятана где-то посередине между поселками Гейчай и Исмаиллы. Большинство населения здешних мест - молоканы - русские староверы, изгнанные из родных земель в начале XIX века. В Азербайджане они начали новую жизнь.

Вокруг Chabiant - не менее красиво и атмосферно, чем на винодельнях Европы. В конце ноября, кстати, здесь вспоминают французские традиции и чествуют местное молодое вино.

Для посетителей есть экскурсии по производству - но можно и пропустить. Производство есть производство - если только вы не профессионал и хотите разглядеть каждый кран и пресс. Так что просто оставайтесь на винодельне на пару ночей и - соответственно - пару винных ужинов. И обязательно спуститесь в погреб - он тут внушительный.

Город мастеров

Уж если вы забрались так далеко от Баку, самое время доехать до Лагича - знаменитого горного поселка мастеров. Люди живут здесь так, как и столетия назад: держат маленькие лавки, пасут овец, чинят жестяные чайники, продают специи и угощают пловом гостей.

При этом кажутся абсолютно счастливыми и немного отрешенными: большая земля жителей Лагича, похоже, не интересует: ни Баку, ни уж тем более далекая Москва, откуда приезжает так много туристов.

Даже эти туристы, заходящие из лавки в лавку и громко болтающие на разных языках, на атмосферу Лагича никак не действуют: тут всё настоящее и живое. Сложная история горного посёлка хранится в старой мечети, переделанной в краеведческий музей. На стенах висят фотографии тех, кто давно погиб, за стеклом - нехитрые экспонаты, на входе снимают обувь - будто мечеть - всё еще мечеть, а никакой не музей.

Обедать нужно здесь же, в Лагиче, - и непременно пловом, закусывая помидорами и горячими лепёшками, которые минуту назад вытащили из тандыра.

Ветер Баку

Если поездки по винодельням и горным посёлкам займут не больше пары дней, то на Баку нужно закладывать минимум три-четыре - да и все равно будет мало.

Столица Азербайджана обрушивает на тебя всё сразу: тут и тебе и дворец Ширваншахов, и улочки, где снимали "Бриллиантовую руку", и Центр Гейдара Алиева, построенный Захой Хадид.

Центр Гейдара Алиева

А еще - Пламенные башни, магазины, отели и мечети. Нужен лучший вид на город - отправляйтесь в Нагорный парк, старые дома и коты - в Старый город, местный колорит - на рынок. Лучшее, что можно купить на рынке, - специи, особенно сумах и шафран, спелые гранаты и чёрную икру.

И даже если бесконечные прогулки днём вас вымотают, ночной Баку - обязательная часть программы.

Огней, мерцания и блеска будет даже слишком много - хотя для Азербайджана слишком не бывает. В этом и суть.

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