С целью прививания традиций мультикультурализма молодому поколению в Азербайджане, ученикам в школах преподают понятия толерантности и взаимного уважения в рамках различных дисциплин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на мероприятии "Школы и экстремизм, наваждение и призывы к нетерпимости: достижения и неудачи; эффективные стратегии предотвращения", - организованного в рамках 40-й Генконференции ЮНЕСКО.

Министр образования также отметил, что для донесения до молодежи традиций мультикультурализма в вузах на уровне бакалавриата преподается дисциплина "Основы мультикультурализма", а на уровне магистратуры - "мультикультурализм в Азербайджане".

Байрамов сообщил, что в Азербайджане между различными народами, конфессиями и культурами царит взаимоуважение, сформировавшееся на протяжении веков. Он подчеркнул, что продолжение и развитие этих традиций является составной частью государственной политики.

Министр также привлек внимание участников к тому факту, что Азербайджан страдает от экстремизма, 20 процентов суверенной территории Азербайджана оккупирована Арменией, мирное население в Ходжалы было подвергнуто геноциду.

В мероприятии приняли участие министры образования Франции, Швеции, Болгарии, Туниса, Сербии, Уганды, Мали, а также Армении, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова и экс-премьер Франции Жан Пьер Раффарин.