Азербайджанцы попали в ДТП в США, есть погибший - ВИДЕО
В среду в районе Кларк штата Невада произошло тяжелое ДТП с участием уроженцев Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.
Автомобиль, управляемый проживающим в Нью-Йорке Рамизом Гулиевым 1989 года рождения, врезался в медицинский пункт. В результате Гулиев скончался на месте.
По словам служащего в Дорожно-патрульной службе штата Огайо лейтенанта Брайана Аллери, во время ДТП в автомобиле также находился пассажир Миша Мамедов: "Во время происшествия он спал на заднем сидении автомобиля. Пострадавший был доставлен и размещен в больницу".
Отмечается, что авария произошла из-за гололеда на дорогах.
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