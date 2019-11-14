В среду в районе Кларк штата Невада произошло тяжелое ДТП с участием уроженцев Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.

Автомобиль, управляемый проживающим в Нью-Йорке Рамизом Гулиевым 1989 года рождения, врезался в медицинский пункт. В результате Гулиев скончался на месте.

По словам служащего в Дорожно-патрульной службе штата Огайо лейтенанта Брайана Аллери, во время ДТП в автомобиле также находился пассажир Миша Мамедов: "Во время происшествия он спал на заднем сидении автомобиля. Пострадавший был доставлен и размещен в больницу".

Отмечается, что авария произошла из-за гололеда на дорогах.

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