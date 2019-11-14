14 ноября в Баку проходит заседание Совета по работе с молодежью государств-членов Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принимают участие представители и эксперты из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

На мероприятии на обсуждение вынесены 14 вопросов, относящихся к молодежной политике, проводимой в государствах-членах СНГ, План мероприятий в связи со "Стратегией международного сотрудничества в сфере работы с молодежью стран СНГ в 2018-2020-х годах, международный молодежный проект "100 идей для СНГ", положение о выборах "Молодежной столицы Европы" и др., будут приняты соответствующие решения.

В рамках заседания Совета также будет подписано "Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации". Соглашение, которое будет подписано министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым и заместителем министра науки и высшего образования России Мариной Боровской, - первый документ по сотрудничеству в молодежной сфере между двумя странами.

Совет по работе с молодежью создан с целью выполнения Соглашения "О сотрудничестве в сфере работы с молодежью государств-членов Содружества независимых государств" от 25 октября 2005 года. Заседания Совета, состоящего из полномочных представителей по работе с молодежью государств-членов СНГ, проводятся не менее двух раз в год.