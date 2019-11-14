В Азербайджане цена за отопление ниже его себестоимости, что связано с социальным значением этих услуг.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель председателя АО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот убыток в определенной форме устраняется: "Думаю, бизнесмены не будут заинтересованы в приватизации структуры, работающей с убытком. Поэтому после обновлений, которые будут сделаны в соответствии со стратегической "дорожной картой", мы думаем вынести ее на приватизацию".

Мирзалиев также коснулся вопроса повышения тарифов: "Сейчас ведутся подсчеты, но это не будет означать повышение цены. По этому поводу мы ни в какую структуру не обращались".