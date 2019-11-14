Территории, где в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с "Годом Насими" за один день будут посажены 650 тысяч деревьев, нанесены на карту.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, во время выступления на церемонии открытия 10-й юбилейной Азербайджанской международной выставки по охране окружающей среды Caspian Ecology.

По его словам, мониторинговые группы осмотрят эти территории пользуясь картами.

"Кроме этого, осенью, на 1000 гектарах будут высажены леса. Также планируем восстановить за осенний сезон территории, которые летом подверглись лесным пожарам. Эти территории будут ограждены, семена будут засеяны на восстановленных территориях", - сказал Алиев.

Он добавил, что за десять лет проведения Азербайджанской международной выставки по охране окружающей среды, в этой выставке приняли участие свыше 500 компаний. Различные компании демонстрируют передовые технологии, направленные на решением проблем экологии и окружающей среды.

"В этом году в выставке участвуют компании из 10 стран мира, включая Азербайджан. Впервые принимают участие 15 компаний. Здесь представлены компании из Великобритании, Франции, Италии, Германии, Турции, России и других стран. Одним из приоритетных направлений для нас является защита атмосферы. Из-за того, что Азербайджан не обладает большими водными резервами, на выставке демонстрируются также технологии по повторной переработке использованной воды. Другим приоритетным направлением является обеспечение сброса сточных вод в Каспийское море только после очистки. На выставке демонстрируются также технологии связанные с этой проблематикой", - сказал Фирдовси Алиев.