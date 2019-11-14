https://news.day.az/society/1175771.html Трагичное ДТП в Сальяне: автомобиль сбил насмерть пешехода
Трагичное ДТП в Сальяне: автомобиль сбил насмерть пешехода
В Сальяне произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в районном центре.
Рейсовый микроавтобус, работающий по маршруту Сальян-Ширван, сбил переходившую дорогу жительницу района Бабаеву Хагигат Шахбаз гызы. Пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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