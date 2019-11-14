В Сальяне произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в районном центре.

Рейсовый микроавтобус, работающий по маршруту Сальян-Ширван, сбил переходившую дорогу жительницу района Бабаеву Хагигат Шахбаз гызы. Пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту проводится расследование.