Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила финансирования обучения по степени докторантуры в авторитетных зарубежных вузах граждан Азербайджана в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно правилам, отбор граждан Азербайджана (далее - участники программы), финансируемых для обучения по степени докторантуры в зарубежных вузах в рамках Госпрограммы, осуществляется на основе критериев отбора и процедур, установленных Кабмином.

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