Агентство пищевой безопасности (АПБ) продолжает осуществлять меры в направлении обеспечения транспарентности в сфере пищевой безопасности, борьбы с возникающими негативными случаями.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства, нижеуказанные сотрудники ведомства соответствующим приказом председателя Агентства освобождены от должности по причине несоблюдения принципов транспарентности в рабочей деятельности и в отношениях с субъектами предпринимательства:

Начальник Гянджинского регионального отдела Абдуллазаде Гусейн Абдулла оглу

Заведующий сектором здоровья животных и ветеринарного контроля Гянджинского регионального отдела Азизов Кямран Кямал оглу

Начальник Лянкяранского регионального отдела Багиров Алимухтар Балага оглу

Старший консультант сектора здоровья растений и фитосанитарного контроля Лянкяранского регионального отдела Исмаилов Габиль Али оглу.

АПБ сообщает, что в отношении сотрудников, допустивших поступки, противоречащие принципам Агентства и бросающие тень на работу в направлении обеспечения пищевой безопасности, и впредь будут предприняты самые жесткие меры.

Агентство, еще раз обращаясь к предпринимателям, сообщает, что в случае обнаружения каких-либо противозаконных поступков со стороны сотрудников Агентства следует немедленно обратиться в правоохранительные органы или "сall-центр 1003" АПБ.