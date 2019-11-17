В поселке Мардакян города Баку произошло тяжелое ДТП, сообщили в воскресенье Trend в министерстве зравоохранения, передает Day.Az .

"В результате ДТП два человека скончались на месте, еще два человека - 45-летняя женщина и 6-летний ребенок в критическом состоянии были доставлены в городскую больницу номер 3", - говорится в сообщении министерства.