https://news.day.az/society/1176511.html Тяжелое ДТП в Мардакяне, есть погибшие и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Мардакяне, есть погибшие и пострадавшие
В поселке Мардакян города Баку произошло тяжелое ДТП, сообщили в воскресенье Trend в министерстве зравоохранения, передает Day.Az .
"В результате ДТП два человека скончались на месте, еще два человека - 45-летняя женщина и 6-летний ребенок в критическом состоянии были доставлены в городскую больницу номер 3", - говорится в сообщении министерства.
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