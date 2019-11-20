В Низаминском районе Баку с 10.00 приостановлена подача газа.

Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров, передает Day.Az.

Также с 10.00 приостановлена подача газа в Хатаинском районе Баку. Это связано с работами по подключению газопровода высокого давления к источнику газоснабжения.