https://news.day.az/society/1177443.html В этой части Баку ограничена подача газа
В этой части Баку ограничена подача газа
В Низаминском районе Баку с 10.00 приостановлена подача газа.
Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров, передает Day.Az.
Также с 10.00 приостановлена подача газа в Хатаинском районе Баку. Это связано с работами по подключению газопровода высокого давления к источнику газоснабжения.
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