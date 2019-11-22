Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Устав Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности при Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, заседание Наблюдательного совета Центра будет иметь полномочия при участии как минимум половины членов.

Раньше, для осуществления полномочий, в заседании Наблюдательного совета Центра должны были участвовать все его члены.