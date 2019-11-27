Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) ответило на обвинения по поводу обрушения дороги в поселке Бибиэйбат.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, в соцсетях и на некоторых новостных сайтах распространяется ложная и предвзятая клеветническая информация о руководстве Госагентства, бросающая тень на работу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и намеренно вводящая граждан в заблуждение.

По его словам, в связи с происшествием в некоторых СМИ, а также в соцсетях, не вникая в подробности происшествия, не расследовав причины, не принимая во внимание мнение специалистов, распространяется неточная, непрофессиональная информация, в отношении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана выдвигаются необоснованные обвинения: "Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана просит СМИ не распространять подобную ложную и предвзятую информацию среди граждан".

Он отметил, что для более детального изучения возникновения оползня и для выяснения того, какие шаги целесообразно будет предпринять для предотвращения подобных ситуаций на территории в будущем, в ближайшее время на данном участке начнется рытье экспериментальных ям.

"В связи с вероятностью возникновения оползня, за 10 часов до происшествия, а точнее 24 ноября около 7-8 часов утра руководство Агентства дало поручение о полном ограничении движения транспортных средств. К сожалению, наши предположения оправдались и 25 ноября около 5-6 часов утра в результате оползня разрушилась часть автомобильной дороги. Однако предупредительные мероприятия, проведенные Агентством, позволили избежать более тяжелых последствий. Сразу после происшествия на территорию прибыли руководство Агентства и руководители его отделений, а также сотрудники соответствующих структур. На территории были приняты дополнительные меры безопасности, Агентство создало штаб-квартиру. В течение короткого времени начались работы по расчищению улицы Бакы бухтасы-3 от грунта, для восстановления трубопровода с питьевой водой. В настоящее время работы продолжаются".

Он также добавил, что в марте текущего года Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана на участке дороги от мечети "Бибиэйбат" в направлении города провело не капитальную реконструкцию, а ремонтные работы.