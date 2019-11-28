По данным на ноябрь 2019 года, по общему количеству научно-исследовательских работ с индексом "Web of Science" и динамике роста издательской активности за последние годы Азербайджан занимает первое место в регионе, сообщил Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.

В научной базе "Web of Science" зарегистрировано 1392 научно-исследовательские работы по Азербайджану. Аналогичная цифра для Армении составляет 1119, а для Грузии - 999.

Отметим, что информация о предоставлении данных за 2019 год будет подытожена в первом полугодии следующего года. Ожидается повышение имеющихся данных.

22 декабря 2015 года между министерством образования и компанией "Clarivate Analytics" был подписан договор о сотрудничестве. В результате вступления ведущих научно-исследовательских учреждений страны в Web of Science, а также решимости и усилий местных ученых и исследователей заметно возросла научная производительность, значительно повысилась эффективность научно-исследовательских работ.