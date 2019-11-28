Азербайджанские таможенники пресекли провоз крупной партии наркотического вещества из Ирана в Украину, транзитом через Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

На основании поступившей информации, на Билясуварском таможенном посту был задержан грузовой автомобиль марки Reno (AI9452HI/AI9425XK), управляемый гражданином Украины Леонидом Гаевским, который был проверен совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы.

В этом транспортном средстве, транзитом через Азербайджан, предусматривалась поставка 560 рулонов груза "искусственная кожа" от иранской компании "Hadyeh Golbaf Jahan Co." украинской компании "Lımıted Lıabılıty Company Kasrık Ukraıne LLC". Но, в ходе осмотра, в прицепе грузового автомобиля, в каждом из 288 рулонов было обнаружено 304 килограмм 154 грамм героина.

По факту проводится расследование.