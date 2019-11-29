https://news.day.az/society/1180439.html В Баку BMW снес фонарный столб - ФОТО - ВИДЕО
В Баку BMW снес фонарный столб - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Биляджары Бинагадинского района минувшей ночью произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Рашида Исмаилова.
Легковой автомобиль марки BMW, управляемый Ильхамом Агаевым, потерял управление около биляджарского круга, снес фонарный столб и выехал на встречную дорогу.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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