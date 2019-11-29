В поселке Биляджары Бинагадинского района минувшей ночью произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Рашида Исмаилова.

Легковой автомобиль марки BMW, управляемый Ильхамом Агаевым, потерял управление около биляджарского круга, снес фонарный столб и выехал на встречную дорогу.