В следующем году прием в детские сады Баку будет вестись в электронном порядке.

Об этом на расширенном семинаре-совещании, проведенном в Исполнительной власти (ИВ) Баку, сказал руководитель Аппарата ИВ Эльгин Габибуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подготовка к этому процессу завершается, и в январе следующего года новая система будет применена в детсадах Низаминского района, а затем и в других районах столицы.