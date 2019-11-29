https://news.day.az/society/1180441.html Прием в детсады в Баку будет осуществляться по-новому
Прием в детсады в Баку будет осуществляться по-новому
В следующем году прием в детские сады Баку будет вестись в электронном порядке.
Об этом на расширенном семинаре-совещании, проведенном в Исполнительной власти (ИВ) Баку, сказал руководитель Аппарата ИВ Эльгин Габибуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, подготовка к этому процессу завершается, и в январе следующего года новая система будет применена в детсадах Низаминского района, а затем и в других районах столицы.
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