В Азербайджане обнародовали условия подачи заявок на социальную аренду жилья с правом его дальнейшей покупки.

Кроме того, как сообщает Day.Az, обнародован список необходимых для этого документов и требований, которые должны соблюсти желающие получить эти квартиры.

Как сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана, квартиры, которые государство будет предоставлять гражданам, будут расположены в Баку, пригородных поселках и городе Сумгайыт.

Граждане, которые захотят приобрести эти квартиры, должны будут пройти через несколько этапов:

- Во-первых, граждане должны заполнить специальную анкету в своем личном кабинете в системе электронной ипотеки. Для этого им понадобится электронная подпись, которую можно приобрести в центрах Службы ASAN;

- На втором этапе обращения граждан будут поэтапно рассматриваться. При первичной оценке заявителя будет проверяться его гражданство, наличие или отсутствие судимости, отсутствие просроченных обязательств, а также его возраст.

Отметим, что подающим заявку гражданам не должно быть больше 60 лет. Кроме того, один гражданин может взять в аренду не более одной квартиры.

Фонд также будет анализировать кредитную историю заявителя. По итогам этого анализа кредитная история будет оцениваться как "положительная", "удовлетворительная" или "отрицательная".

Кредитная история гражданина будет считаться положительной, если:

- кредитная история гражданина составляет не менее 12 месяцев;

- у заявителя нет просроченных более чем на 60 дней обязательств в течение последних 2-х лет;

- на протяжении всей кредитной истории у заявителя нет обязательств, просроченных более чем на 90 дней.

"Удовлетворительной" будут считать кредитную историю заявителя, если она отсутствует. Если же у гражданина имеются просроченные более чем на 90 дней обязательства в течение последнего года, то его кредитная история будет оцениваться как "отрицательная".

На третьем этапе специалисты будут анализировать доходы граждан, желающих снять жилье. К доходам будут относить заработную плату, прибыль от предпринимательской деятельности, пенсии, социальные пособия, алименты и другие поступления, получаемые гражданином в Азербайджане или за рубежом, в манатах или иностранной валюте.

Для определения минимального и максимального размера ежемесячных выплат, которые будет способен делать гражданин, будет подсчитываться его чистый средний месячный доход. Для его определения из общей суммы доходов заявителя будут вычитаться расходы на содержание самого заявителя и членов его семьи (на основе прожиточного минимума), а также аннуитеты по кредитам, если таковые имеются.

После оценки кредитной истории и доходов заявителя Фонд будет определять размер ежемесячных выплат.

Для граждан с положительной кредитной историей максимальный размер арендной платы составит не больше 50 (для холостых граждан) и 70 (для имеющих семью) процентов чистого среднемесячного дохода. Если кредитная история заявителя оценена как удовлетворительная, то верхний предел арендной платы будет установлен в размере 40 и 80 процентов от чистого среднемесячного дохода соответственно. Для заявителей с отрицательной кредитной историей - 30 и 70 процентов от чистого среднемесячного дохода в зависимости от наличия семьи.

Например: гражданин с зарплатой 1200 манатов желает снять жилье. Он холост и выплачивает кредит в размере 100 манатов в месяц. Его кредитная история оценена положительно. Таким образом чистый среднемесячный доход этого гражданина будет определять так: из зарплаты вычитается прожиточный минимум и платеж по кредиту - 1200-180-100=920 АЗН. Максимальная сумма, которую он сможет платить за аренду социального жилья, составит половину этой суммы, то есть 460 манатов.

На заключительном этапе гражданин соглашается или отказывается от предложенных ему условий аренды. Если заявитель согласен, то в своем личном кабинете он выбирает подходящее жилье и берет на себя обязательство внести арендную плату за 12 месяцев вперед. После сбора необходимых документов и внесения указанной суммы заключается договор аренды. В течение трех рабочих дней после заключения договора гражданину предоставляется жилье.

С полным списком необходимых документов, условиями выдачи жилья и другой подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте Фонда по адресу mscf.az или по телефону 1549.