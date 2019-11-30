Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям транспортных средств и пешеходам.

Как сообщили АПА в управлении, на основании сообщения Министерства экологии и природных ресурсов с 02.12.2019 года на территории страны, и в частности на Абшеронском полуострове ожидается резкое ухудшение погоды, сильный ветер, передает Day.Az

В связи с этим для предотвращения аварий и других нежелательных происшествий на дорогах Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей и владельцев обязательно проверить техническое состояние транспортных средств перед тем, как сесть за руль, устранить недостатки и управлять автомобилем по возможности в светлое время суток.