В Сабаильском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "BMW" с госномером 99-UX-894, двигаясь на высокой скорости, врезался в автомобиль марки "Ford". От силы удара "BMW" отбросило к входу в гостиницу "Park İNN", и автомобиль влетел в стеклянные двери здания.

Водитель "BMW" получил тяжелые травмы, автомобиль пришел в непригодное состояние и гостинице был нанесен серьезный ущерб.

ДТП стало причиной пробки на проспекте Нефтчиляр.