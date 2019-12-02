https://news.day.az/society/1181182.html Жуткое ДТП: в Баку BMW врезался в известную гостиницу - ФОТО - ВИДЕО
Жуткое ДТП: в Баку BMW врезался в известную гостиницу - ФОТО - ВИДЕО
В Сабаильском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "BMW" с госномером 99-UX-894, двигаясь на высокой скорости, врезался в автомобиль марки "Ford". От силы удара "BMW" отбросило к входу в гостиницу "Park İNN", и автомобиль влетел в стеклянные двери здания.
Водитель "BMW" получил тяжелые травмы, автомобиль пришел в непригодное состояние и гостинице был нанесен серьезный ущерб.
ДТП стало причиной пробки на проспекте Нефтчиляр.
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