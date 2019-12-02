В азербайджанской армии продолжается кампания по посадке деревьев для улучшения экологической обстановки и создания новых зеленых зон в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня на субботнике личный состав занимался озеленением участков, были проведены работы по смягчению оснований деревьев и агротехническому уходу.

Отметим, что в рамках кампании будет посажено более 60 000 различных типов деревьев.