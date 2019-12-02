Помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) на тему "Более мощное, инклюзивное и устойчивое развитие: на примере Азербайджана" для студентов MBA.

Мастер-класс был организован в рамках сессий, проводимых Учебным центром бизнес-администрирования на тему "Профессиональные бизнес-дискуссии".

Выступая на мероприятии, Эмин Гусейнов отметил, что для экономического развития страны необходимы три важных фактора: мощность, инклюзивность, стабильность, и что очень важно поддерживать оптимальный баланс между этими факторами.

Затем на примере Азербайджана он объяснил, как эти три фактора повлияли на экономическое развитие страны в период с 1995 по 2019 год: 1995-2004 годы - период возрождения и стабильности, 2005-2014 годы - период нефтяного бума и 2014-2019 годы - постнефтяной период.

"А какой период наступит после постнефтяного? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ответить на следующие вопросы: Как мы пойдем в будущее? В каком направлении мы должны идти сейчас? Каковы наши цели? Каковы наши стратегические планы? Сможем ли мы определить риски и проблемы, ожидающие нас на этом пути? Что еще мы можем сделать для достижения цели?", - сказал Эмин Гусейнов.

Во время мастер-класса были проведены интенсивные дискуссии по этим вопросам. Затем Эмин Гусейнов ответил на вопросы студентов MBA и поблагодарил ректора БВШН Эльмара Гасымова за помощь в организации мастер-класса.

В конце мероприятия Эмину Гусейнову был вручен пакет "Почетного гостя".

Учебный центр бизнес-администрирования Бакинской Высшей Школы Нефти функционирует под лозунгом "Управлению учатся у управленцев". Центр регулярно проводит сессии под названием "Профессиональные бизнес-дискуссии" ("Professional Business Talks"). Основной целью этих сессий является формирование у студентов бизнес-мировоззрения, а также создание для них возможности общаться и обмениваться идеями с руководящими лицами.