Премьер-министр Али Асадов в понедельник подписал распоряжение об определении даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2020 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабмина, согласно части четвертой статьи 105-й Трудового кодекса Азербайджана и части второй указа Президента Азербайджана "О применении закона "Об изменениях в Трудовой кодекс Азербайджана" от восьмого декабря 2006 года № 194-IIIQD" от 18 декабря 2006 года № 489, Новруз в Азербайджане в 2020 году будет отмечаться 20-24 марта, праздник Рамазан - 24 и 25 мая, Гурбан байрамы - 31 июля и 1 августа. Согласно части второй статьи 105-й Трудового кодекса Азербайджана дни, перечисленные в распоряжении, являются нерабочими.