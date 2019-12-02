В Баку ограбили известный кондитерский магазин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на улице Джавадхана, 70 в Насиминском районе столицы.

Неизвестное лицо, проникнув в расположенный по данному адресу магазин "AZZA", угрожало сотруднику Атакишиеву Ульви Эльшад оглы ножом.

Преступник потребовал все деньги из кассы. В результате, взяв 950 манатов и алкоголь "Alpha Line", он скрылся с места преступления.