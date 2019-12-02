https://news.day.az/society/1181517.html В Баку ограбили известный кондитерский магазин
В Баку ограбили известный кондитерский магазин
В Баку ограбили известный кондитерский магазин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на улице Джавадхана, 70 в Насиминском районе столицы.
Неизвестное лицо, проникнув в расположенный по данному адресу магазин "AZZA", угрожало сотруднику Атакишиеву Ульви Эльшад оглы ножом.
Преступник потребовал все деньги из кассы. В результате, взяв 950 манатов и алкоголь "Alpha Line", он скрылся с места преступления.
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